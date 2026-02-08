В РАН высказались о возможности продлить жизнь человека до 120 лет

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Современная медицина пока не готова обеспечить продолжительность жизни человека до 120 лет, заявил РИА Новости директор Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур.
«Реальная медицина, реальное человеческое общество не готово и не способно, значит, обеспечивать продолжительность жизни до 120 лет сейчас. Но мечтать об этом не вредно», — сказал Дидур.
Он добавил, что в науке есть наработки по продолжительности жизни определенных биологических объектов, однако пока они не трансформируются на конкретного человека.