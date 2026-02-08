Ричмонд
Двое погибших и 13 пострадавших: в Индии рухнуло трехэтажное здание

Два человека погибли под рухнувшим зданием в Индии, 13 пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В Индии два человека погибли при обрушении трёхэтажного здания. Это произошло в городе Кота, расположенном в штате Раджастан на западе страны, информирует агентство Синьхуа.

«Минимум двое погибли, еще 13 пострадали при обрушении здания в субботу в Коте в западном индийском штате Раджастхан», — сказано в публикации, подготовленной на основании полученной от местных властей информации.

Не исключено, что под завалами могут находиться ещё люди, пишут индийские СМИ.

Ранее в городе Альбштадт на юго-западе Германии обрушился жилой дом, предположительно, в результате взрыва бытового газа.

Также сообщалось, что в Египте обрушилась стена одного из монастырей. Под завалами оказались люди. В результате четверо детей погибли, не менее двух человек пострадали. Подробности читайте здесь на KP.RU.

Также сайт KP.RU рассказывал, как жилой четырехэтажный дом обрушился в районе Сельчуклу турецкого города Конья. Местные власти информировали, что это было ветхое здание.