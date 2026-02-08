Ричмонд
На Украине задержали забивших насмерть мобилизованного сотрудников ТЦК

Полиция Украины задержала троих сотрудников ТЦК (местный аналог военкоматов). Их подозревают в избиении военнообязанного, которое закончилось смертью мужчины. Об этом 7 февраля сообщили в управлении полиции Днепропетровской области.

По информации правоохранителей, мобилизованный скончался от травмы головы.

«Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (“Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего”)», — отметили в полиции.

Следователи изъяли вещественные доказательства на месте происшествия. Среди них транспортное средство военкомата со следами крови погибшего. В ведомстве подчеркнули — к нанесению смертельных травм причастны именно трое военнослужащих военкомата.

Ранее в Черновцах сотрудники ТЦК выстрелили в мужчину и положили его лицом в землю. Происходящее сняли на видео. На кадрах несколько человек в форме пытались затащить сопротивляющегося мужчину в автомобиль. В какой-то момент ему удалось вырваться и убежать. Но вслед раздались выстрелы.

