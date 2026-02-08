На Украине задержали забивших насмерть мобилизованного сотрудников ТЦК

Ранее в Черновцах сотрудники ТЦК выстрелили в мужчину и положили его лицом в землю. Происходящее сняли на видео. На кадрах несколько человек в форме пытались затащить сопротивляющегося мужчину в автомобиль. В какой-то момент ему удалось вырваться и убежать. Но вслед раздались выстрелы.