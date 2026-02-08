Ричмонд
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в Мах станут обязательными

РИА Новости: УК с 1 сентября обязаны будут обеспечить связь с жителями через Max.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max с 1 сентября 2026 года, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями», — сказал Якубовский.

Парламентарий напомнил, что ранее Госдума приняла федеральный закон, предусматривающий использование многофункционального сервиса обмена информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Он добавил, что закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и стал основой для принятия соответствующего постановления правительства РФ.

«В развитие этого закона правительство РФ внесло изменения в правила управления многоквартирными домами. Согласно им, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max», — отметил он.

Как подчеркнул Якубовский, речь идет о дополнительном канале связи. По его словам, личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия сохраняются.

«Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан», — заключил он.