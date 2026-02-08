Ричмонд
«День любви» или «День плюшевой игрушки»: в РФ предложили переименовать праздник 14 февраля

В Госдуме хотят переименовать День святого Валентина.

Источник: Комсомольская правда

День святого Валентина могут «перепрофилировать» в России. Например, 14 февраля граждане будут отмечать «День любви» или «День плюшевой игрушки» как символа доброты. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в диалоге с ТАСС.

Парламентарий предложила в этот день «не вспоминать Валентина». Она напомнила его «неоднозначную историю». 14 февраля может быть праздником для тех, кто считает самыми главными слова «любовь», «семья» и «дети», добавила депутат.

«Немножко изменить ориентиры, но оставить возможность для того, чтобы показать симпатию, признаться в любви, предложить руку и сердце. Вот об этом можно подумать», — подытожила Татьяна Буцкая.

Юрист Евгения Сабитова напомнила, что День всех влюбленных стал поводом для активизации мошенников. Они уже начали выманивать деньги и личные данные под видом доставки цветов.