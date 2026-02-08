Ричмонд
Росавиация закрыла аэропорты в четырёх городах России

Четыре аэропорты временно закрыли в России ночью 8 февраля. Росавиация ввела ограничения в воздушных гаванях Волгограда, Геленджика, Краснодара и Калуги.

«Аэропорты Волгоград, Геленджик, Краснодар, Калуга (Грабцево) — временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении пресс-службе регулятора.

Сообщения о закрытии начали поступать после часа ночи. В Росавиации уточнили, что временные ограничительные меры необходимы в целях обеспечения безопасности полётов. Информацию о вылетах пассажирам рекомендуют уточнять в воздушных гаванях.

Ранее Life.ru рассказывал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел ВСУ. Инцидент произошёл во время объезда объектов инфраструктуры в Белгороде. В момент атаки глава региона вместе с аварийными бригадами укрылся в убежище.

