Росавиация закрыла аэропорты в четырёх городах России

Ранее Life.ru рассказывал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под ракетный обстрел ВСУ. Инцидент произошёл во время объезда объектов инфраструктуры в Белгороде. В момент атаки глава региона вместе с аварийными бригадами укрылся в убежище.