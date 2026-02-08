Ричмонд
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с пропускной системой

РИА Новости: мошенники выманивают данные под видом установки пропускной системы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Аферисты в России стали выманивать персональные данные собственников и жильцов многоквартирных домов, сообщая о якобы установке новой пропускной системы, выяснило РИА Новости.

Мошенники пишут в чаты собственников и жильцов квартир, что в их доме якобы будет установлена новая современная пропускная система.

Злоумышленники сообщают, что установка осуществляется бесплатно, однако жителям дома необходимо заранее предоставить личные данные, номер квартиры и количество требуемых пропусков.