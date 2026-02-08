В МВД РФ назвали основные виды мошеннических схем от лица соцработников

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Предоставление социальных выплат, компенсаций или льгот является основной схемой, которую используют мошенники под видом соцработников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Основной схемой, используемой злоумышленниками, является обращение к гражданам под предлогом предоставления социальных выплат, компенсаций или льгот. Чаще всего аферисты представляются сотрудниками органов социальной защиты, Пенсионного фонда России, фондов социального страхования или служб жилищно-коммунального хозяйства», — сказали в пресс-центре.
В МВД добавили, что действия мошенников в данных схемах направлены на получение денежных средств под видом необходимых взносов, комиссий или штрафов, а также на сбор персональных и платежных данных для дальнейшего хищения. «Распространены сценарии с сообщением о “перерасчете” пенсий или пособий, требующим “уплаты госпошлины”, или о “необходимости срочного оформления субсидии” через поддельный сайт или курьера», — пояснили в ведомстве.