В МВД РФ назвали основные виды мошеннических схем от лица соцработников

В МВД добавили, что действия мошенников в данных схемах направлены на получение денежных средств под видом необходимых взносов, комиссий или штрафов, а также на сбор персональных и платежных данных для дальнейшего хищения. «Распространены сценарии с сообщением о “перерасчете” пенсий или пособий, требующим “уплаты госпошлины”, или о “необходимости срочного оформления субсидии” через поддельный сайт или курьера», — пояснили в ведомстве.