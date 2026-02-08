Михаил Ефремов возвращается на сцену: спектакли с его участием можно увидеть уже в марте

Недавно вышедший из колонии актер Михаил Ефремов вернулся в театр «Мастерская “12” Никиты Михалкова». Уже через месяц зрители смогут увидеть его на сцене. Актер сыграет роли в спектаклях 25 и 26 марта. Об этом говорится на сайте театра.