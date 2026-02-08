Ричмонд
Михаил Ефремов возвращается на сцену: спектакли с его участием можно увидеть уже в марте

Актер Михаил Ефремов впервые после колонии выйдет на сцену в марте.

Источник: Комсомольская правда

Недавно вышедший из колонии актер Михаил Ефремов вернулся в театр «Мастерская “12” Никиты Михалкова». Уже через месяц зрители смогут увидеть его на сцене. Актер сыграет роли в спектаклях 25 и 26 марта. Об этом говорится на сайте театра.

Согласно афише, Михаил Ефремов сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей». Режиссерами выступили Никита Михалков и Александр Адабашьян.

В пресс-службе сообщили, что билеты будут доступны для приобретения уже 9 февраля. Их можно купить в кассе театра и на его официальном сайте.

Ранее Михаил Ефремов принял решение зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель в сфере СМИ. Такие сведения поступили в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 46 по Москве. В качестве дополнительного вида деятельности актер указал «деятельность в области фотографии».