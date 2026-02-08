Ричмонд
Красноармеец Аханов уничтожил 15 нацистов при освобождении Курска

Сначала советский военнослужащий поверг противников в бегство, отметил заведующий экспозиционно-выставочным отделом центра историко-культурного наследия Курска Олег Левашов.

КУРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Лейтенант 248-й отдельной стрелковой курсантской бригады Красной армии Леонтий Аханов во время освобождения Курска обратил группу нацистов в бегство, а затем уничтожил 15 солдат вермахта из пистолета-пулемета Шпагина (ППШ). Об этом сообщил ТАСС заведующий экспозиционно-выставочным отделом центра историко-культурного наследия города Курска Олег Левашов.

Курск отмечает годовщину освобождения от длившейся более года немецкой оккупации. 8 февраля 1943 года город был освобожден. За мужество и проявленный героизм указом президента РФ Владимира Путина Курску в 2007 году было присвоено звание «Город воинской славы».

«Аханов Леонтий Александрович, лейтенант 248-й отдельной стрелковой курсантской бригады. Когда шли бои за город Курск в деревне Сапогово, несколько немцев зашли в дом, где находился Аханов, он с криками “Ура!” напал на противника. Это повергло их в бегство, и он из ППШ лично уничтожил 15 солдат вермахта», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что незадолго до освобождения Курска, в селе Никольское, Аханов уничтожил 20 венгерских фашистов, пытавшихся отбить населенный пункт у красноармейцев. Лейтенант был награжден медалью «За отвагу», отметил Левашов.