Красноармеец Аханов уничтожил 15 нацистов при освобождении Курска

«Аханов Леонтий Александрович, лейтенант 248-й отдельной стрелковой курсантской бригады. Когда шли бои за город Курск в деревне Сапогово, несколько немцев зашли в дом, где находился Аханов, он с криками “Ура!” напал на противника. Это повергло их в бегство, и он из ППШ лично уничтожил 15 солдат вермахта», — рассказал собеседник агентства.