Сборная Испании в восьмой раз стала чемпионом Европы по футзалу

Решающий вклад в победу внёс Антонио Перес, оформивший хет-трик. Также голы забили Райя и Адольфо. У португальцев отличились Афонсо Жезуш, Рубен Гойш и Паулета. Бронзовые медали впервые завоевала сборная Хорватии, которая в матче за третье место в серии пенальти обыграла команду Франции (5:5 в основное время).