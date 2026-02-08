Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Испании в восьмой раз стала чемпионом Европы по футзалу

Сборная Испании в восьмой раз в своей истории стала чемпионом Европы по футзалу. В финальном матче, прошедшем в Любляне (Словения), испанцы одержали победу над командой Португалии со счётом 5:3.

Источник: Life.ru

Решающий вклад в победу внёс Антонио Перес, оформивший хет-трик. Также голы забили Райя и Адольфо. У португальцев отличились Афонсо Жезуш, Рубен Гойш и Паулета. Бронзовые медали впервые завоевала сборная Хорватии, которая в матче за третье место в серии пенальти обыграла команду Франции (5:5 в основное время).

Ранее сообщалось, что МОК может пойти на смягчение многолетних ограничений в отношении России. Этому предшествовали аналогичные решения ряда международных спортивных федераций. Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее заявлял, что запрет российского футбола принёс лишь разочарование и ненависть, призывая к его пересмотру.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.