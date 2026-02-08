Юрист предупредила о штрафах за езду с просроченными правами

«В случае, если водитель продолжает использовать права после наступления срока их обязательной замены, это приравнивается к управлению с просроченным удостоверением. За это предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (“Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством”), которая влечет за собой штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Кроме того, транспортное средство может быть задержано и помещено на специализированную стоянку», — предупредила юрист.