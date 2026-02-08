Президент Словакии Пеллегрини: Передача Киеву истребителей МиГ-29 была ошибкой

Передача Киеву истребителей МиГ-29 без адекватной замены ослабила обороноспособность Словакии. Об этом в субботу, 7 февраля, высказался словацкий президент Петер Пеллегрини.
— Считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться только на помощь соседей, — написал он в соцсети.
Словацкий лидер усомнился в заявлениях прежнего руководства республики о якобы непригодном состоянии истребителей, отметив, что в таком случае они не смогли бы улететь на Украину.
По словам Пеллегрини, в период, когда он возглавлял правительство, ему доводилось лично летать на МиГ-29, и тогда они находились в исправном состоянии и могли выполнять боевые задачи.
Словакия не намерена предоставлять Киеву военную помощь — такой курс планируется сохранить и в дальнейшем. Об этом 6 февраля сообщил вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар. Несмотря на это, республика активно поддерживает оказание гуманитарной помощи и дипломатические усилия по урегулированию конфликта между странами.