Мошенники придумали новую схему обмана для жильцов многоквартирных домов

В России участились случаи мошенничества, при котором аферисты под предлогом установки новой бесплатной пропускной системы в многоквартирных домах выманивают персональные данные у жильцов.
Как выяснило РИА Новости, злоумышленники проникают в чаты собственников и, представляясь сотрудниками управляющих организаций, сообщают о планах монтажа современного пропускного оборудования.
Для оформления доступа они просят жителей заранее предоставить личную информацию, номер квартиры и количество необходимых пропусков, что позволяет им завладеть конфиденциальными сведениями.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему с «подарком» на день рождения.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.