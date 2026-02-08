Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники придумали новую схему обмана для жильцов многоквартирных домов

В России участились случаи мошенничества, при котором аферисты под предлогом установки новой бесплатной пропускной системы в многоквартирных домах выманивают персональные данные у жильцов.

В России участились случаи мошенничества, при котором аферисты под предлогом установки новой бесплатной пропускной системы в многоквартирных домах выманивают персональные данные у жильцов.

Как выяснило РИА Новости, злоумышленники проникают в чаты собственников и, представляясь сотрудниками управляющих организаций, сообщают о планах монтажа современного пропускного оборудования.

Для оформления доступа они просят жителей заранее предоставить личную информацию, номер квартиры и количество необходимых пропусков, что позволяет им завладеть конфиденциальными сведениями.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему с «подарком» на день рождения.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.