Россия может избавиться от статуса «изгоя» в международном спорте: в США предрекли возвращение РФ на мировую арену

Сборная России вновь не допущена до участия в зимних Олимпийских играх. Однако РФ может в скором времени вернуться на мировую арену. Американская газета The New York Times сообщила о возможном снятии санкций в отношении российского спорта.
Как полагает издание, всё может резко измениться с приходом в Международный олимпийский комитет новых лиц. Уже на последнем заседании МОК члены выразили готовность приветствовать возвращение РФ в международный спорт. На это также указывает речь главы МОК Кирсти Ковентри. Она напомнила, что спорт должен оставаться вне политики.
«После десятилетия пребывания в статусе изгоя в международном спорте… Россия, возможно, возвращается», — пишет автор статьи.
К участию в Олимпийских играх-2026 Международный олимпийский комитет допустил ряд российских спортсменов под нейтральным флагом. В том числе, на Олимпиаду поехали фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев и горнолыжник Семен Ефимов.
Уже в первые дни Олимпийских игр российские спортсмены столкнулись с трудностями. Фигурист Петр Гуменник не сможет выступить под выбранную им композицию к фильму «Парфюмер: история одного убийцы». Авторы решили отозвать права на использование музыки. Ситуацию прокомментировал композитор «Парфюмера» Джонни Клаймек. Он сообщил, что не сможет повлиять на инцидент. Джонни Клаймек уведомил, что не сам распоряжается музыкой. Он принес извинения.
Российская команда не была представлена на церемонии открытия Олимпиады. Однако зрители все же смогли пронести флаги РФ на трибуны. Россиянин Евгений Бурденюк вывесил его во время церемонии. Флаг, как оказалось, принадлежит команде из Похвистнева. По словам одного из организаторов, Евгений Бурденюк забрал флаг буквально за день до открытия Игр.
Церемония прошла 6 февраля в нескольких городах Италии. Всего на зимней Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе участвуют 13 российских спортсменов. Торжественная церемония объединила атлетов из более чем 80 стран в духе олимпийского единства. Олимпийские игры-2026 завершатся 22 февраля.