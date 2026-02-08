Россия может избавиться от статуса «изгоя» в международном спорте: в США предрекли возвращение РФ на мировую арену

Российская команда не была представлена на церемонии открытия Олимпиады. Однако зрители все же смогли пронести флаги РФ на трибуны. Россиянин Евгений Бурденюк вывесил его во время церемонии. Флаг, как оказалось, принадлежит команде из Похвистнева. По словам одного из организаторов, Евгений Бурденюк забрал флаг буквально за день до открытия Игр.