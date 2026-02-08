Бабушка в Краснодаре из-за цыган оказалась на больничной койке без дома и денег. Видео © Telegram / Baza.
В январе прошлого года пенсионерке стало плохо на улице, и незнакомец, предложивший помощь, отвёз её не домой, а к цыганам. Там женщина по имени Татьяна уговорила Нину пожить у неё, а позже — подписать договор, который оказался дарственной на её дом. Бабушка прожила там два месяца, после чего захотела уехать, но «соседка» заявила, что дом теперь её. Вернувшись, Нина обнаружила дома полный разгром, пропажу документов и снятые со счетов более миллиона рублей.
После того как мошенники в Старый Новый год вновь приехали к ней, у пенсионерки случился инсульт. Соседи подали заявление в правоохранительные органы, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас Нина живёт у соседей.
Ранее Life.ru рассказывал, что полицейский рейд в цыганский посёлок под Тулой обернулся задержанием 35 человек. В итоге 22 из них получили штрафы за уклонение от воинской службы, а 13 других сразу направили на прохождение медицинской комиссии.
