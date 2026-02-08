Бабушка в Краснодаре из-за цыган оказалась на больничной койке без дома и денег

В январе прошлого года пенсионерке стало плохо на улице, и незнакомец, предложивший помощь, отвёз её не домой, а к цыганам. Там женщина по имени Татьяна уговорила Нину пожить у неё, а позже — подписать договор, который оказался дарственной на её дом. Бабушка прожила там два месяца, после чего захотела уехать, но «соседка» заявила, что дом теперь её. Вернувшись, Нина обнаружила дома полный разгром, пропажу документов и снятые со счетов более миллиона рублей.