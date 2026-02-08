Эксперт рассказала, для кого снизят налог на имущество в 2026 году

С 2026 года вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, которые расширяют возможности для получения льгот по имущественным налогам.
Как рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко, был увеличен перечень категорий граждан, имеющих право на освобождение или снижение транспортного налога и налога на имущество, в частности для многодетных семей. Для них право на дополнительный вычет по налогу на имущество будет сохраняться до достижения старшим ребёнком 18 лет (или 23 лет при обучении на очной форме).
Эксперт отметила, что всё больше льгот назначается автоматически, однако в ряде случаев по-прежнему требуется самостоятельная подача документов. Кроме того, с 1 января изменилась процедура получения налоговых уведомлений, что даёт налогоплательщикам больше времени на проверку корректности расчётов.
