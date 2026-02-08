Эксперт рассказала, для кого снизят налог на имущество в 2026 году

Как рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко, был увеличен перечень категорий граждан, имеющих право на освобождение или снижение транспортного налога и налога на имущество, в частности для многодетных семей. Для них право на дополнительный вычет по налогу на имущество будет сохраняться до достижения старшим ребёнком 18 лет (или 23 лет при обучении на очной форме).