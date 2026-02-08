Ким Чен Ын упрекнул власти Северной Кореи в «пустословии»

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время введения в эксплуатацию Самгванского животноводческого комплекса высказался об истощении северокорейской деревни. Об этом сообщило ЦТАК.
— При планировании и достижении любых дел нам необходимо впредь расстаться прежде всего с привычкой делать все работы спустя рукава не на научной основе, без нормального критерия, — заявил он, рассказывая о сложностях модернизации комплекса.
Глава КНДР отметил, что деревни в стране все еще не избавились от истощений, несмотря на многочисленные установки партии.
— В прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни, — сказал он и добавил, что в провинциях часто символично отстраивались единичные поселки.
Второй ошибкой Ким Чен Ын считает «разрозненные, временные и демонстративные» инвестиции со стороны государства. В конце речи он призвал сделать все деревни в Северной Корее такими, как село Самгван, сказано в статье.
26 января сообщалось, что Ким Чен Ын посетил Творческое объединение «Мансудэ» и руководил работой по изготовлению скульптурного комплекса, который установят в Мемориальном музее боевых подвигов, совершенных военными Корейской народной армии в Курской области.