Онищенко оценил обстановку с гриппом в России как напряженную

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Обстановка с гриппом в РФ оценивается как напряженная, однако все показатели находятся в рамках многолетних значений. Об этом ТАСС рассказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«По пятой неделе оценивается как напряженная обстановка, то есть грипп циркулирует интенсивно, но уровни заболеваемости находятся на средних многолетних уровнях. Уровень интенсивности заболевания не выходит за пределы эпидемического порога», — сказал Онищенко.
Он отметил, что, как правило, сезон гриппа считается завершенным в марте-апреле.
Отвечая на вопрос о том, ожидается ли еще всплеск заболеваемости, Онищенко напомнил, что студенты 9 февраля выходят с каникул, в связи с чем «посмотрим, будет подскок или нет».
«Но уже, по всем признакам, эпидемический подъем за 2025−2026 год умеренный, уровня пандемического не достигнет», — подчеркнул Онищенко.
Он также заметил, что сейчас на смену гриппу A приходит грипп B, который протекает тяжелее, однако интенсивность его распространения меньше.