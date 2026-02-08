Реставраторы нашли клад с 20 тысячами старинных монет: что известно о находке

В Москве обнаружили настоящий «дар прошлого». При реставрации здания палат Аверкия Кириллова работники заметили горшок со старинными серебряными монетами. Всего их насчитывается порядка 20 тысяч. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале.
Она назвала событие особенно значимым из-за истории здания. Стены объекта уже более 150 лет считаются знаковыми для российской науки о культуре, напомнила глава Минкульта.
«Клад, предварительно датированный рубежом XVI-XVII веков, насчитывает около 20 тыс. монет. Точное количество монет и их научная ценность будут определены экспертами в ближайшее время», — уведомила Ольга Любимова.
В прошлом году семья из Австралии случайно обнаружила редчайший золотой слиток весом в 10 фунтов (4,5 килограмма). Находку передали в Соединенные Штаты. Лот «Золотая красавица» продавался за 400 тысяч долларов.