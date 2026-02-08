Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Ефремов сыграет в театре в марте впервые после освобождения

Актёр Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии выступит на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Об этом сообщили на сайте театра.

Источник: Life.ru

25 и 26 марта Ефремов сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей», которую создали Никита Михалков и Александр Адабашьян. Его партнёршей станет народная артистка России Анна Михалкова.

Герои спектакля — бывшие супруги, которые случайно встречаются наедине спустя годы после расставания. За спокойной беседой скрываются невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы, на которые невозможно ответить без внутреннего риска.

Ранее сообщалось, что после выхода из колонии Михаил Ефремов присоединился к труппе театра Михалкова. Он посетил первые репетиции спектакля «Без свидетелей». Актёр отказался от комментариев для журналистов и быстро покинул театр. После смертельного ДТП Ефремов больше не садится за руль.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.