Михаил Ефремов сыграет в театре в марте впервые после освобождения

25 и 26 марта Ефремов сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей», которую создали Никита Михалков и Александр Адабашьян. Его партнёршей станет народная артистка России Анна Михалкова.
Герои спектакля — бывшие супруги, которые случайно встречаются наедине спустя годы после расставания. За спокойной беседой скрываются невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы, на которые невозможно ответить без внутреннего риска.
Ранее сообщалось, что после выхода из колонии Михаил Ефремов присоединился к труппе театра Михалкова. Он посетил первые репетиции спектакля «Без свидетелей». Актёр отказался от комментариев для журналистов и быстро покинул театр. После смертельного ДТП Ефремов больше не садится за руль.
Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.