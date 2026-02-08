Михаил Ефремов сыграет в театре в марте впервые после освобождения

Ранее сообщалось, что после выхода из колонии Михаил Ефремов присоединился к труппе театра Михалкова. Он посетил первые репетиции спектакля «Без свидетелей». Актёр отказался от комментариев для журналистов и быстро покинул театр. После смертельного ДТП Ефремов больше не садится за руль.