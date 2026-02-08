Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число регионов со средней пенсией более 30 тысяч рублей выросло почти вдвое

Число российских регионов, в которых средний размер пенсии у неработающих пенсионеров превышает 30 тысяч рублей, за год увеличилось почти вдвое — с шести до одиннадцати.

Число российских регионов, в которых средний размер пенсии у неработающих пенсионеров превышает 30 тысяч рублей, за год увеличилось почти вдвое — с шести до одиннадцати. Такие данные, полученные из материалов Социального фонда, приводит ТАСС.

В список вошли Чукотский автономный округ (41 026,55 рубля), Ненецкий автономный округ (37,1 тыс. рублей), Камчатский край (36,7 тыс. рублей), Магаданская область (36,3 тыс. рублей), Ханты-Мансийский автономный округ (35,7 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (35,3 тыс. рублей), Мурманская область (33 тыс. рублей), Сахалинская область (32,5 тыс. рублей), Республика Саха (32,2 тыс. рублей), Республика Коми (30,6 тыс. рублей) и Архангельская область (30,2 тыс. рублей).

В декабре 2024 года порог в 30 тысяч рублей превышали только шесть регионов.

Ранее эксперт рассказала, для кого снизят налог на имущество в 2026 году.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше