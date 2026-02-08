Игнатьев: ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции

По его словам, атакованная электроподстанция во Львовской области выполняет функцию регулирования электроснабжения западных областей в стране. Она обеспечивает связь между Хмельницкой и Ровенской АЭС и балансирует энергосистему с помощью Бурштынской и частично Добротворской ТЭС. Также объект отвечает за импорт электроэнергии и получение аварийной помощи из стран Евросоюза.