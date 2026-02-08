Игнатьев: ВС России нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции

В ночь на субботу, 7 февраля, ВС России нанесли удар по самой крупной в Европе электроподстанции напряжением 750 киловольт. Об этом заявил глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, написал украинский портал «Страна.ua».
По его словам, атакованная электроподстанция во Львовской области выполняет функцию регулирования электроснабжения западных областей в стране. Она обеспечивает связь между Хмельницкой и Ровенской АЭС и балансирует энергосистему с помощью Бурштынской и частично Добротворской ТЭС. Также объект отвечает за импорт электроэнергии и получение аварийной помощи из стран Евросоюза.
Эксперт добавил, что этот удар может привести к серьезным трудностям для энергосистемы Украины в ближайшем будущем, передает «Российская газета».
— Диспетчерский центр «Укрэнерго» обратился за аварийно-диспетчерской помощью к Польше. У нас имеется опция краткосрочно получать до 200 мегаватт от соседей из Европы. Но это временный шаг, чтобы сбалансировать ситуацию в украинской энергосистеме, — отметил Игнатьев.
Блоки АЭС разгрузили на Украине после ударов по Бурштынской и Добротворской ТЭС. Об этом 7 февраля сообщил министр энергетики страны Денис Шмыгаль.