Россиянам рассказали, кого коснется микроперепись населения в 2028 году

Микроперепись не распространится на бездомных, на людей, постоянно проживающих в учреждениях социального и медицинского назначения, казармах, местах лишения свободы, религиозных организациях. Не войдут в нее и те, кто находились на территории России временно (до одного года). Также в числе исключений — малочисленное население, проживающее в отдаленной и труднодоступной местности.