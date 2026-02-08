Россиянам рассказали, кого коснется микроперепись населения в 2028 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Микроперепись, которая пройдет в России в 2028 году, охватит 5% населения. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
«В прошлой микропереписи было опрошено 2,2 млн человек (1,5% населения), перепись 2028 года должна вернуться к традиционным 5%. В ходе микропереписи обследованию будет подлежать постоянное население России», — сказала она.
Микроперепись не распространится на бездомных, на людей, постоянно проживающих в учреждениях социального и медицинского назначения, казармах, местах лишения свободы, религиозных организациях. Не войдут в нее и те, кто находились на территории России временно (до одного года). Также в числе исключений — малочисленное население, проживающее в отдаленной и труднодоступной местности.
«Микроперепись — это выборочное обследование, целью которого является углубленное изучение общих и специфических черт демографической и миграционной ситуаций в РФ, — напомнила Лебединская. — Данные, полученные в ходе микропереписи, будут использованы для корректировки госполитики в сферах занятости, миграции и поддержки семей».
Для обследования обычно отбираются участки территории и опрашиваются все живущие там люди (кроме указанных исключений). Выборка формируется по всем регионам РФ на федеральном уровне.
Инициативно включить себя в список участников микропереписи россияне вряд ли смогут. «Это может исказить выборочную совокупность», — объяснила собеседница агентства.
Формат опроса.
Эксперт обратила внимание на опыт проведения сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году. «Участники могли добровольно заполнить переписные листы на портале госуслуг и направить их специалистам, либо через систему веб-сбора Росстата, либо через специализированных операторов связи», — отметила Лебединская.
По ее оценке, такой формат, «скорее всего, будет сохранен» и в микропереписи 2028 года. «Гражданам, ранее давшим согласие на участие в подобных обследованиях, может быть направлено соответствующее письмо, однако детальная инструкция по формированию массива данных будет утверждена и опубликована позднее», — уточнила доцент.
Полный перечень вопросов, продолжила Лебединская, утверждается приказом Росстата. Обычно они структурированы по блокам. Прошлая анкета состояла из 28 вопросов, включая стандартные. «Были и новые вопросы, касающиеся самооценки здоровья, распространенности функциональных нарушений и инвалидности. По сравнению с прошлой переписью расширились блоки вопросов о гражданстве (добавлены вопросы об истории получения российского гражданства, о прежнем гражданстве) и о миграции (добавлены вопросы о месте жительства)», — рассказала эксперт.