Италия возглавила медальный зачет после первого дня Олимпиады-2026

По информации официального протокола за 7 февраля было разыграно пять комплектов наград. Четвёртое место на данный момент занимает Швеция с золотой и серебряной медалями, а пятой идёт Швейцария с одной золотой медалью. По одной бронзе есть у Канады, Китая и Словении.
Россию на Играх-2026 представляют 13 спортсменов. В первый соревновательный день лыжница Дарья Непряева стала 17-й в скиатлоне, конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 метров, а саночник Павел Репилов идёт 16-м после двух заездов.
Ранее Life.ru писал, что американский фигурист Илья Малинин занял второе место в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх. Первое место завоевал японец Юма Кагияма — 108,67 балла. Третьим стал канадец Стивен Гоголев — 92,99 балла.
