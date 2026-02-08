Италия возглавила медальный зачет после первого дня Олимпиады-2026

По информации официального протокола за 7 февраля было разыграно пять комплектов наград. Четвёртое место на данный момент занимает Швеция с золотой и серебряной медалями, а пятой идёт Швейцария с одной золотой медалью. По одной бронзе есть у Канады, Китая и Словении.