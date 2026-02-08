Предпочитают прикидываются соцработниками: В МВД рассказали об основных схемах мошенников

Мошенники чаще похищают данные и деньги россиян под предлогом якобы оформления социальных выплат, льгот или компенсаций. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
«Основной схемой, используемой злоумышленниками, является обращение к гражданам под предлогом предоставления социальных выплат, компенсаций или льгот. Чаще всего аферисты представляются сотрудниками органов социальной защиты, Пенсионного фонда России, фондов социального страхования или служб жилищно-коммунального хозяйства», — сказано в публикации.
В ведомстве назвали «перерасчёт пенсий», «уплату госпошлины» и «оформление субсидии» самыми распространёнными сценариями, при помощи которых аферисты похищают деньги или персональные данные.
