Россиян призвали не бояться зимних овощей, чтобы восполнить недостаток витаминов

Эксперт перечислила ключевые составляющие: это шпинат с белком, витаминами С, А и фолиевой кислотой; листовая капуста, богатая витаминами А, С и группы В; сельдерей с калием и витамином К; брокколи как источник витамина С; огурцы, насыщенные водой и витамином К; томаты с витаминами С, А, группы В и ликопином для сердца; морковь с бета-каротиноидами, витаминами С, К и клетчаткой.