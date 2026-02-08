Россиян призвали не бояться зимних овощей, чтобы восполнить недостаток витаминов

В холодное время года люди чаще сталкиваются с апатией и болезнями из-за дефицита солнечного света и снижения физической активности, что напрямую влияет на уровень витаминов в организме. Врач объяснила, что тело всегда подаёт сигналы, когда ему не хватает полезных веществ: появляются слабость, повышенная утомляемость и сухость кожи, а усугубить ситуацию могут несбалансированное питание, низкое качество продуктов, плохая экология и заболевания желудочно-кишечного тракта от гастрита и хеликобактерной инфекции до гельминтоза и нарушений оттока желчи.
Полностью восполнить витаминные дефициты через пищу сложно, но есть продукты, а именно — овощи, особенно богатые полезными веществами. В холодное время года они помогут поддержать организм, если включать их в рацион.
Елена Киселёва.
Врач-эндокринолог ИНВИТРО.
Эксперт перечислила ключевые составляющие: это шпинат с белком, витаминами С, А и фолиевой кислотой; листовая капуста, богатая витаминами А, С и группы В; сельдерей с калием и витамином К; брокколи как источник витамина С; огурцы, насыщенные водой и витамином К; томаты с витаминами С, А, группы В и ликопином для сердца; морковь с бета-каротиноидами, витаминами С, К и клетчаткой.
Опасаться свежих овощей из магазинов в зимнее время не стоит, объяснил агроном и менеджер проектов «Гродан» (бизнес-подразделение РОКВУЛ) Алексей Куренин. По его словам, большинство томатов, огурцов и перцев в России выращиваются в теплицах на экологичных субстратах с соблюдением строгих стандартов, что обеспечивает растениям защиту от патогенов, вредителей и болезней.
«В итоге томаты, огурцы и перцы получаются сочными, вкусными и полезными вне зависимости от сезона. Поэтому не стоит ограничивать себя в их употреблении: овощи обязательно должны быть частью рациона, чтобы поддерживать иммунитет и получать необходимые витамины и микроэлементы», — резюмировал эксперт.
