Железняков назвал подставой инцидент с музыкой для короткой программы Гуменника

Хореограф Алексей Железняков, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе, назвал подставой инцидент с музыкой для короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде в Италии.
— Это, конечно, конкретная подстава. Петру желаю стальных нервов. Почему не предупредили об этой ситуации заранее, в Пекине на отборочных соревнованиях? — цитирует его «Матч ТВ».
Мать Петра Гуменника Елена ранее сообщила, что команда спортсмена нашла решение проблемы с запретом на использование музыки из фильма «Парфюмер» в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года.
Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпиаде. Теперь он выступит под композицию Waltz 1805 за авторством эстрадного скрипача Эдгара Акобяна. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова удивилась, что Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» в связи с авторскими правами, потому что он ездил на отборочные соревнования, во время которых «никто ничего не сказал».