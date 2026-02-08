Ричмонд
В Хабаровске проезд подорожает ещё на восьми автобусах в феврале 2026

Четыре компании уведомили о поэтапном росте цен.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске частные перевозчики снова повышают тарифы на проезд. Об этом сообщили в управлении промышленности и транспорта городской администрации.

Четыре компании уведомили о поэтапном росте цен, который начнётся в середине февраля 2026 года:

С 11 февраля цена проезда на маршрутах № 54−1, 70 и 75 вырастет до 65 рублей.

С 16 февраля поездка по маршруту № 11−1 также будет стоить 65 рублей.

С 17 февраля на маршруте № 26−1 тариф составит 60 рублей, а на № 30 — 55 рублей.

С 20 февраля до 65 рублей подорожает проезд на маршрутах № 82−2 и 85−3.

Повышение вводят постепенно, чтобы пассажирам было проще привыкнуть к изменениям. Перевозчики объясняют рост цен увеличением расходов на топливо, запчасти и зарплаты водителям.

Волны корректировок тарифов в регионе продолжаются с осени 2025 года. Горожанам советуют учитывать новые цены при планировании поездок и пользоваться социальными льготами для отдельных категорий.