Омские проекты стали лауреатами премии «Знание»

Молодежный «Штормфест» признан лучшим просветительским проектом, а педагог Грязнова Евгения — лучшим просветителем страны.

Источник: Комсомольская правда

Два инициативы из Омской области удостоены главной просветительской награды России в 2025 году. Спортивное мероприятие «Штормфест» победило в номинации «Лучший просветительский проект». А советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МБОУ «Большеуковская средняя общеобразовательная школа» — Грязнова Евгения Анатольевна признана «Лучшим просветителем» в сфере образования.

Премия Российского общества «Знание» учреждена для признания достижений педагогов, лекторов, авторов и организаций в области просвещения и популяризации науки. В 2025 году награда присуждается в пятый раз. Для получения премии проекты и авторы прошли многоэтапный отбор, получили высокие оценки экспертного и почетного жюри, а также поддержку общественности в ходе онлайн-голосования на платформе МАКС.

Отдать голос за фаворитов в двенадцати номинациях можно было до первого февраля 2026 года. Лауреаты будут объявлены на торжественной церемонии награждения в Москве.

Юбилейный сезон премии проходит при поддержке генеральных информационных партнеров — в том числе и медиагруппы «Комсомольская Правда».

