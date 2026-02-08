Омские проекты стали лауреатами премии «Знание»

Премия Российского общества «Знание» учреждена для признания достижений педагогов, лекторов, авторов и организаций в области просвещения и популяризации науки. В 2025 году награда присуждается в пятый раз. Для получения премии проекты и авторы прошли многоэтапный отбор, получили высокие оценки экспертного и почетного жюри, а также поддержку общественности в ходе онлайн-голосования на платформе МАКС.