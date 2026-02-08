Во Франции обанкротился завод по производству продуктов из насекомых

На производстве царила антисанитария из-за распространения личинок, при этом руководство продолжало вкладывать миллионы евро, одновременно сокращая персонал. Проект, в который с 2012 года государство вложило 148 миллионов евро, не оправдал ожиданий.
Власти объясняют провал техническими трудностями, последствиями пандемии и ростом цен на электроэнергию после начала конфликта на Украине.
Летом прошлого года Life.ru писал, что в России создаётся протеин, источником которого служат насекомые. Белок, извлекаемый из насекомых, подвергается всестороннему изучению с позиций его пищевой значимости и безопасности употребления.
Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.