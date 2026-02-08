Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции обанкротился завод по производству продуктов из насекомых

Французский стартап Ynsect, специализировавшийся на производстве продуктов из личинок насекомых, объявлен банкротом. Компания закрыла свой крупнейший завод на севере Франции и проходит процедуру судебной ликвидации, сообщает LCI.

Источник: Life.ru

На производстве царила антисанитария из-за распространения личинок, при этом руководство продолжало вкладывать миллионы евро, одновременно сокращая персонал. Проект, в который с 2012 года государство вложило 148 миллионов евро, не оправдал ожиданий.

Власти объясняют провал техническими трудностями, последствиями пандемии и ростом цен на электроэнергию после начала конфликта на Украине.

Летом прошлого года Life.ru писал, что в России создаётся протеин, источником которого служат насекомые. Белок, извлекаемый из насекомых, подвергается всестороннему изучению с позиций его пищевой значимости и безопасности употребления.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.