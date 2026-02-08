При реставрации в палатах Кириллова в Москве нашли клад из серебряных монет

На Берсеневской набережной в Москве нашли уникальный клад серебряных чеканных монет. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Она уточнила, что их обнаружили на втором этаже в жилых палатах купца Аверкия Кириллова во время реставрационных работ, монеты находились в керамическом сосуде.
— Клад, предварительно датированный рубежом XVI-XVII веков, насчитывает около 20 тысяч монет, — написала глава министерства в Telegram-канале.
По ее словам, их точное количество и ценность определят в ближайшее время, клад изучат и сохранят для российской науки.
В сентябре 2025 года в Смоленске в технических колодцах на улице Соболева был обнаружен уникальный клад, спрятанный, предположительно, в 1420-х годах. Находку из 48 серебряных монет нашли участники экспедиции Института археологии Российской академии наук. Большая часть клада (46 монет) — пражские гроши, широко распространенные монеты XIV-XV веков. Среди находок имеется и денарий Великого княжества Литовского времен правления Витовта, на котором изображены «Колюмна» и копье с крестом.