В Росздравнадзоре рассказали, почему растут цены на отдельные препараты

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Рост стоимости отдельных лекарств, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), может быть связан с тем, что цены на такие препараты определяются аптечными организациями самостоятельно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора.
«Рост цен на отдельные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, может быть связан с тем, что цены на такие препараты определяются аптечными организациями самостоятельно, исходя из затрат, связанных с закупкой, доставкой, хранением, сезонностью спроса, а также с особенностями логистических цепочек», — говорится в сообщении.
В Росздравнадзоре добавили, что ведомство совместно с Минздравом России держит на особом контроле цены на лекарства и их доступность для населения.