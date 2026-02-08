В Росздравнадзоре рассказали, почему растут цены на отдельные препараты

«Рост цен на отдельные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, может быть связан с тем, что цены на такие препараты определяются аптечными организациями самостоятельно, исходя из затрат, связанных с закупкой, доставкой, хранением, сезонностью спроса, а также с особенностями логистических цепочек», — говорится в сообщении.