В Верховной раде заявили о грядущей катастрофе из-за срыва транша МВФ

«Украина от МВФ должна получить 8,5 миллиарда долларов. Это всего. Все другие деньги привязаны к программе с МВФ. И то, что Украина их может не получить — это реальность. Я кстати хочу, чтобы это всё услышали прежде всего брехуны, которые в Верховной раде критикуют те или иные решения. Мы на грани срыва программы с МВФ», — сказал Гетманцев изданию «Новости.LIVE».