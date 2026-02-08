В Верховной раде заявили о грядущей катастрофе из-за срыва транша МВФ

«Украина от МВФ должна получить 8,5 миллиарда долларов. Это всего. Все другие деньги привязаны к программе с МВФ. И то, что Украина их может не получить — это реальность. Я кстати хочу, чтобы это всё услышали прежде всего брехуны, которые в Верховной раде критикуют те или иные решения. Мы на грани срыва программы с МВФ», — сказал Гетманцев изданию «Новости.LIVE».
Депутат предупредил, что будет финансовая катастрофа, если Украина не выполнит обязательства перед МВФ. Пострадают все граждане, на чьи плечи лягут последствия непоступившего в бюджет транша. Социальные выплаты могут быть прекращены уже в ближайшие месяцы.
Напомним, в январе власти Украины столкнулись с риском нехватки средств в бюджете. Деньги нужны для пенсий и содержания военнослужащих. Проблема возникла из-за задержки с выполнением условий МВФ. Заседание руководящего органа фонда перенесли. Парламент не успел принять необходимые законы.
