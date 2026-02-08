Кардиолог рассказала, сколько часов в день можно смотреть телевизор

«Также влияет (на сердце — ред.) просмотр телевизора перед сном, потому что, когда мы ложимся спать, у нас в головном мозге начинает вырабатываться меланин, это такой маркер сна, благодаря которому мы засыпаем. И, конечно, если мы смотрим телевизор, то эта фаза сдвигается и сон может нарушаться», — добавила врач.