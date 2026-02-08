Президент Пеллегрини подверг резкой критике решение о передаче Киеву МиГ-29: прежние власти Словакии ошиблись

Прежние словацкие власти передали Украине устаревшие и непригодные истребители МиГ-29. Однако назвать их «грудой металлолома» нельзя. Несмотря на их длительное хранение на базах, военные самолеты обладают прежними техническими характеристиками. В связи с этим нынешний президент Словакии Петер Пеллегрини назвал просчетом передачу МиГ-29 Украине без адекватной замены. Он назвал это действие прошлых властей ошибкой. Так президент Словакии написал в соцсети.