Прежние словацкие власти передали Украине устаревшие и непригодные истребители МиГ-29. Однако назвать их «грудой металлолома» нельзя. Несмотря на их длительное хранение на базах, военные самолеты обладают прежними техническими характеристиками. В связи с этим нынешний президент Словакии Петер Пеллегрини назвал просчетом передачу МиГ-29 Украине без адекватной замены. Он назвал это действие прошлых властей ошибкой. Так президент Словакии написал в соцсети.
Петер Пеллегрини прокомментировал заявления о якобы истечении срока службы переданных истребителей. Он подчеркнул, что в таком случае самолеты «не смогли бы улететь из Словакии на Украину». Однако воздушные средства успешно выполнили это задание.
«Считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей», — высказался президент Словакии.
Он поделился историей из молодости. Петер Пеллегрини лично испытывал истребитель МиГ-29. По его оценке, самолет был способен выполнять все задачи.
Истребители были переданы от Братиславы Киеву еще в 2023 году. Всего на Украину поступило 13 боевых самолетов МиГ-29. Передачу осуществили на земле. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России назвала этот факт грубым нарушением международных обязательств Словакии по реэкспорту вооружений производства РФ.
В настоящий момент Братислава отказалась от военной помощи Украине. Словакия намерена и дальше сохранять этот курс, заверил вице-спикер парламента Республики Тибор Гашпар. Он отметил, что такой позиции придерживается действующее правительство. Словакия не намерена предоставлять Украине военную помощь из государственных запасов.
По словам премьера Республики Роберта Фицо, Братислава хочет возобновить работу с Москвой. Он поручил местному МИД проработать план восстановления межправительственных комиссий с РФ. Роберт Фицо назвал себя политиком, выступающим за диалог с Россией.