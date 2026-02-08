По результатам первого дня ОИ-2026 лидером медального зачета стала Италия

Первую строчку разделили между собой команды Италии, Норвегии и Японии, каждая из которых завоевала по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. На четвёртом месте находится Швеция, имеющая в активе золотую и серебряную награды. Пятое место занимает Швейцария с одной золотой медалью.