По результатам первого дня ОИ-2026 лидером медального зачета стала Италия

По итогам первого соревновательного дня зимних Олимпийских игр 2026 года в медальном зачёте лидирует сборная Италии. За 7 февраля было разыграно пять комплектов наград.

По итогам первого соревновательного дня зимних Олимпийских игр 2026 года в медальном зачёте лидирует сборная Италии. За 7 февраля было разыграно пять комплектов наград.

Первую строчку разделили между собой команды Италии, Норвегии и Японии, каждая из которых завоевала по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. На четвёртом месте находится Швеция, имеющая в активе золотую и серебряную награды. Пятое место занимает Швейцария с одной золотой медалью.

Бронзовые медали также получили спортсмены из Канады, Китая и Словении.

Ранее сообщалось, что Малинин сенсационно проиграл короткую программу в командном турнире на ОИ-2026.

