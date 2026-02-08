Минтранс Италии назвал диверсией инциденты на железной дороге в Болонье

— Диверсионные акты, произошедшие утром 7 февраля около железнодорожных вокзалов Болоньи и Пезаро и вызвавшие значительные неудобства для тысяч пассажиров, вызывают тревогу. Они напоминают террористические атаки, которые произошли во Франции за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, — сказано в сообщении.