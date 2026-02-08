Минтранс Италии назвал диверсией инциденты на железной дороге в Болонье

Министерство транспорта Италии сообщило, что инциденты, которые привели к перебоям в движении поездов в районе Болоньи, являются диверсией. Об этом написало издание Adnkronos.
— Диверсионные акты, произошедшие утром 7 февраля около железнодорожных вокзалов Болоньи и Пезаро и вызвавшие значительные неудобства для тысяч пассажиров, вызывают тревогу. Они напоминают террористические атаки, которые произошли во Франции за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, — сказано в сообщении.
Отмечается, что за ситуацией с перебоями следит глава ведомства, вице-премьер Маттео Сальвини, сказано в статье.
— Эти действия никоим образом не запятнают имидж Италии во всем мире, который Олимпиада сделает еще более убедительным и позитивным, — подчеркнули в Минтрансе.
В Милане на следующий день после открытия Олимпийских игр протестующие вышли на улицы и забросали полицейских камнями и файерами. Силовики разогнали их водометами. Об этом сообщил телеканал France 24. Демонстранты раскритиковали Олимпиаду за использование искусственного снега, вырубку деревьев и рост стоимости жизни в городе.