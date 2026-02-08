Михаил Ефремов 25 марта впервые выйдет на сцену после освобождения

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.