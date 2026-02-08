УК, ТСЖ и жилищные кооперативы обяжут взаимодействовать с жителями через Max: когда решение вступает в силу

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в правилах управления многоквартирными домами. Уже осенью управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы будут обязаны взаимодействовать с жителями через мессенджер Max. Об этом предупредил депутат Госдумы Александр Якубовский, пишет РИА Новости.