УК, ТСЖ и жилищные кооперативы обяжут взаимодействовать с жителями через Max: когда решение вступает в силу

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в правилах управления многоквартирными домами. Уже осенью управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы будут обязаны взаимодействовать с жителями через мессенджер Max. Об этом предупредил депутат Госдумы Александр Якубовский, пишет РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что мессенджер станет дополнительным каналом связи. При этом жители все еще смогут записаться на личный прием или оформить письменные обращения.
«Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан», — уведомил Александр Якубовский.
К декабрю 2025 года в мессенджере Max количество зарегистрированных пользователей достигло 80 миллионов человек. Рекордный суточный охват составил 51 миллион россиян.