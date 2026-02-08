Онищенко о гриппе в РФ: обстановка напряжённая, но пандемии не будет

Напряжённой назвал обстановку с гриппом в РФ академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В то же время эксперт отметил, что нет оснований говорить о грядущем пандемическом уровне этого заболевания.
«По пятой неделе оценивается как напряженная обстановка, то есть грипп циркулирует интенсивно, но уровни заболеваемости находятся на средних многолетних уровнях. Уровень интенсивности заболевания не выходит за пределы эпидемического порога», — цитирует Онищенко ТАСС.
Академик добавил, что на смену гриппу А приходит грипп В, течение этого заболевания тяжелее, однако он не так интенсивно распространяется.
Ранее Онищенко заверил, что мутирующий птичий грипп не угрожает человеческой популяции.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов России был превышен эпидемический порог по гонконгскому гриппу.