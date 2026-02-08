Онищенко оценил обстановку с гриппом в России

Эпидемиологическая обстановка по гриппу в России характеризуется как напряжённая, но все ключевые показатели остаются в пределах средних многолетних значений и не превышают эпидемических порогов. Об этом в беседе с ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.