Онищенко оценил обстановку с гриппом в России

Эпидемиологическая обстановка по гриппу в России характеризуется как напряжённая, но все ключевые показатели остаются в пределах средних многолетних значений и не превышают эпидемических порогов. Об этом в беседе с ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Он отметил, что сезон гриппа традиционно завершается в марте-апреле, и, хотя после возобновления учёбы у студентов 9 февраля возможен некоторый подъём заболеваемости, текущий эпидемический подъём 2025−2026 годов оценивается как умеренный и не достигнет пандемического уровня.
Также Онищенко указал на смену доминирующего штамма: грипп A постепенно уступает место гриппу B, который протекает клинически тяжелее, но распространяется с меньшей интенсивностью.
