Врач подсказал стратегию по восстановлению кишечника после приёма антибиотиков

Восстановление микробиоты начинается сразу после отмены антибиотиков, но полная нормализация занимает от четырёх недель до 3−6 месяцев. Это зависит от типа препарата, длительности курса и исходного состояния пациента. У части людей некоторые штаммы могут не восстановиться полностью.
Владимир Неронов.
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук.
Показаниями к коррекции служат клинические проявления: диарея, вздутие, боли в животе, нарушение стула после терапии. Лабораторная диагностика дисбиоза имеет ограниченную ценность — ключевым критерием остаётся симптоматика.
Выбор пробиотиков.
Выбор пробиотика должен основываться на доказательной базе: препараты с штаммами Lactobacillus rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii эффективны применяют для профилактики антибиотик-ассоциированной диареи.
«Однако пробиотики — лишь часть комплексной стратегии. Обязательно нужно соблюдать диету с пребиотиками, включая овощи и цельнозерновые. Необходимо исключить алкоголь и простые углеводы. В тяжёлых случаях требуется врачебная коррекция», — говорит врач.
Кисломолочные продукты (кефир, йогурт) содержат значительно меньше КОЕ, чем фармпрепараты, и штаммы часто не выживают в ЖКТ. Они могут дополнять рацион, но не заменяют лечебные пробиотики при выраженных нарушениях.
Когда обращаться к врачу.
Обратиться к врачу необходимо при водянистой диарее, которая блится более трёх дней, лихорадке, крови в стуле — это признаки возможной инфекции Clostridioides difficile, требующей специфической терапии. Нелеченый дисбиоз повышает риски колита, нарушения всасывания и иммунных реакций.
Курс пробиотической коррекции обычно составляет 2−4 недели после отмены антибиотиков, но при сохраняющихся симптомах может быть продлён до двух месяцев под контролем специалиста.
Профилактика.
Профилактика нарушений возможна: приём пробиотиков параллельно с антибиотиками (с интервалом 2−3 часа), достаточное потребление клетчатки, избегание избыточного приёма антибиотиков по строгим показаниям.
Длительные курсы (от 7 до 10 дней), особенно широкого спектра действия (фторхинолоны, клиндамицин), ассоциированы с более глубокими и стойкими изменениями микробиоты, замедляя её спонтанное восстановление. У таких пациентов целесообразна ранняя пребиотико-пробиотическая поддержка под наблюдением гастроэнтеролога.
Микробиота — динамическая экосистема. Её восстановление требует комплексного подхода: рациональное применение антибиотиков, диета, при необходимости — целенаправленная микробная терапия и контроль врача.
