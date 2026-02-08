Врач подсказал стратегию по восстановлению кишечника после приёма антибиотиков

Антибиотики действуют по всему организму и убивают не только вредные бактерии, но и полезные — те самые бифидо- и лактобактерии, которые живут в кишечнике. Из-за этого нарушается работа микрофлоры: хуже переваривается пища, слабеет защита и падает иммунитет. Как восстановить организм после приёма антибиотиков, рассказал Life.ru врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.