В Ангарске из-за ледохода на Ангаре подтопило дачи

Прогнозы и модели развития обстановки доведены до ответственных лиц. Организовано взаимодействие с Енисейским бассейновым водным управлением: в случае необходимости сбросные расходы воды через Иркутский гидроузел будут снижены для стабилизации уровня реки. Ситуация находится на постоянном контроле.