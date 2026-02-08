В Ангарске из-за ледохода на Ангаре подтопило дачи

В Ангарске Иркутской области из-за активно ледообразования подтопило дачные участки. Как сообщили в ГУ МЧС региона, причина — колебание уровня воды. Сейчас риск выхода вод сохраняется для дачных участков в садоводствах «Астра-1», «Астра-2», «Юбилейное-3» и «Огонёк».
— Сегодня рабочая группа местной администрации совместно с оперативной группой Ангарского пожарно-спасательного гарнизона провели осмотр, — поделились в ГУ МЧС Иркутской области.
Специалисты суммарно обнаружили 15 частично подтопленных участков. Сейчас проезды и подъезды свободны, жизнедеятельность населения не нарушена.
Прогнозы и модели развития обстановки доведены до ответственных лиц. Организовано взаимодействие с Енисейским бассейновым водным управлением: в случае необходимости сбросные расходы воды через Иркутский гидроузел будут снижены для стабилизации уровня реки. Ситуация находится на постоянном контроле.