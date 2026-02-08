Кипелов сказал о реакции зала на продолжение концерта при ракетной тревоге

Концерт группы «Кипелов» в Белгороде продолжился после отключения света из-за ракетной атаки ВСУ. Как отреагировала публика на решение музыкантов выступить в условиях блэкаута, aif.ru рассказал Валерий Кипелов.
Музыкант отметил, что морально команда была готова к отключению света, но с настолько масштабным они столкнулись впервые.
«Такое у нас впервые. Бывало, что свет выключали, но кратковременно. Были сбои и потом продолжали выступление», — поделился он.
Как признался Кипелов, они надеялись, что электричество вскоре восстановят. Когда поняли, что этого не произойдет и при этом услышали, что зрители остаются в зале и поют, то решили поддержать их, вышли на сцену и продолжили концерт.
«Зал реагировал потрясающе. Они почти сразу начали петь наши песни. Видимо, люди были готовы к такому повороту событий и не паниковали. Нас это порадовало, и мы прониклись атмосферой и вместе с ними спели и сыграли», — рассказал певец. Музыканты исполнили под акустику несколько своих песен и вместе с залом спели «Ой, то не вечер».
Напомним, в сентябре прошлого года в белгородской филармонии музыканты продолжили играть после отключения света из-за атаки на город ВСУ. Ни один зритель не покинул зал.