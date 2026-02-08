Кипелов сказал о реакции зала на продолжение концерта при ракетной тревоге

«Зал реагировал потрясающе. Они почти сразу начали петь наши песни. Видимо, люди были готовы к такому повороту событий и не паниковали. Нас это порадовало, и мы прониклись атмосферой и вместе с ними спели и сыграли», — рассказал певец. Музыканты исполнили под акустику несколько своих песен и вместе с залом спели «Ой, то не вечер».