Кипелов сказал о реакции зала на продолжение концерта при ракетной тревоге

Белгородские фанаты группы «Кипелов» остались в зале, когда погас свет из-за ракетной тревоги. Они поддержали музыкантов и подсвечивали гаджетами, когда они продолжили концерт.

Источник: Аргументы и факты

Концерт группы «Кипелов» в Белгороде продолжился после отключения света из-за ракетной атаки ВСУ. Как отреагировала публика на решение музыкантов выступить в условиях блэкаута, aif.ru рассказал Валерий Кипелов.

Музыкант отметил, что морально команда была готова к отключению света, но с настолько масштабным они столкнулись впервые.

«Такое у нас впервые. Бывало, что свет выключали, но кратковременно. Были сбои и потом продолжали выступление», — поделился он.

Как признался Кипелов, они надеялись, что электричество вскоре восстановят. Когда поняли, что этого не произойдет и при этом услышали, что зрители остаются в зале и поют, то решили поддержать их, вышли на сцену и продолжили концерт.

«Зал реагировал потрясающе. Они почти сразу начали петь наши песни. Видимо, люди были готовы к такому повороту событий и не паниковали. Нас это порадовало, и мы прониклись атмосферой и вместе с ними спели и сыграли», — рассказал певец. Музыканты исполнили под акустику несколько своих песен и вместе с залом спели «Ой, то не вечер».

Напомним, в сентябре прошлого года в белгородской филармонии музыканты продолжили играть после отключения света из-за атаки на город ВСУ. Ни один зритель не покинул зал.