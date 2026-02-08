В Якутии на Международных интеллектуальных играх ожидают школьников из 20 стран

«В этом году летом мы проведем Международные интеллектуальные игры, которые будут проходить в Якутске, также в селе Чапаево, на родине нашего первого президента [Михаила Николаева] уже в третий раз. Будут участвовать дети из 20 стран Азии», — сказал Павлов.