В Якутии на Международных интеллектуальных играх ожидают школьников из 20 стран

ЯКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Международные интеллектуальные игры пройдут летом в Якутии, ожидается участие школьников из 20 стран. Об этом сообщил ТАСС ректор Малой академии наук Якутии (основной организатор мероприятия) Василий Павлов.
«В этом году летом мы проведем Международные интеллектуальные игры, которые будут проходить в Якутске, также в селе Чапаево, на родине нашего первого президента [Михаила Николаева] уже в третий раз. Будут участвовать дети из 20 стран Азии», — сказал Павлов.
Он отметил, что в ходе мероприятий будет организована международная исследовательская школа — проект для увлеченных наукой школьников.
Первые международные интеллектуальные игры прошли в 2018 году. Цель проведения игр — создание международного сообщества высокомотивированных школьников, педагогов, ученых, представителей общественности и родителей, заинтересованных в развитии науки и технологий.