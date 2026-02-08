Эксперт Муртазин оценил вирусную версию о том, что Эпштейн жив и скрывается

Пользователи Сети заметили активность игрового аккаунта скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Это породило теорию о том, что он может быть жив. Эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин в беседе с aif.ru объяснил этот феномен.
Напомним, речь идет о профиле с ником littlestjeffi в одной из популярных онлайн-игр. Пользователь, по данным Primetimer, проявлял активность после 2019 года с геоотметкой в Израиле.
Интерес пользователей привлекло и то, что после первых упоминаний об активности профиля, его быстро перевели в закрытый режим.
«Любой человек, у которого есть пароль, может получить доступ к аккаунту и начать играть. В этом нет никакой проблемы. Вряд ли человек, даже инициировавший свою смерть, настолько глуп, чтобы таким образом привлекать внимание», — пояснил специалист.
Эпштейна задержали в США в 2019 году. Его обвинили в торговле девушками и склонении их к проституции. В августе того же года Джеффри Эпштейна нашли мертвым в камере, в которой он содержался в ожидании суда.
