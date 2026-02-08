Умерший актер Гузун из «Елок» должен был сыграть Сталина в марте

Киноактер Игорь Гузун, о смерти которого сообщили в его окружении 6 февраля, готовился к съемкам. Как сообщил aif.ru его друг Игорь Михаличенко, у него были запланированы съемки с 14 февраля.
«Он снимался в фильмах, 14 числа были запланированы съемки. Но не сложилось, уже не попадет», — отметил он.
Знакомый Гузуна Олег Карин обратил внимание на то, что из-за характерной внешности актера часто приглашали на роль Иосифа Сталина.
«Я буквально неделю назад ему позвонил. Он готовился к очередной роли Сталина. Игорь часто его играл и дорожил тем, что внешность ему это позволяет. Он, пожалуй, был единственным актёром современности, который был на него так похож. И в марте он должен был снова воплотить образ Сталина в историческом фильме о Потсдамской конференции», — сказал он.
Игорь Гузун снимался в кино с начала 1990-х. Одним из его самых известных фильмов стал «Возвращение Титаника», где он исполнил главную роль. Также Гузун работал с мировой знаменитостью Джеки Чаном над лентой «Полицейская история 4: Первый удар». Также Гузун снялся в проектах «Кулагин и партнеры», «Мастер и Маргарита», «Адвокат», «Ёлки‑10», «Пятая стража», «Пятницкий», «Прабабушка лёгкого поведения. Начало» и других.