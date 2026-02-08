Ричмонд
Полицейские во Флориде раздают детям мороженое: вот кто платит за угощение

Шериф Барнс: полиция Флориды угощает детей мороженым на деньги наркоторговцев.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские в округе Ориндж американского штата Флорида начали раздавать детям мороженое. Угощение оплачивается из денег, конфискованных у торговцев наркотиками. Об этом информировал местный шериф Дон Барнс.

Шериф записал и опубликовал в социальных сетях видеоролик, на котором показал фургончик с мороженым и заверил, что он будет кататься по разным районам округа и развозить бесплатное мороженое для детей.

«Самое приятное в этом то, что все это было куплено на конфискованные деньги от продажи наркотиков», — сказал Дон Барнс.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как в Челябинске мама с дочкой связали костюмы куклам и подарили их малышам с онкологией.

Тем временем специалисты подсчитали, что за год каждый россиянин в среднем съедает 3,5 — 4 кг мороженого, что приравнивается примерно к 50 стаканчикам массой 80 г. Причем с каждым годом эти показатели растут, так что повышается и количество производимого мороженого.