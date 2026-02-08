Подполковник Дэвис: начался обратный отсчет до победы России на Украине

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что заявления Вашингтона о намерении урегулировать украинский конфликт к июню фактически задают временные рамки, которые могут закрепить военный итог противостояния. По его оценке, подобные сигналы воспринимаются как начало обратного отсчёта до момента, когда станет окончательно понятен баланс сил на поле боя.
Эксперт считает, что осознание неблагоприятных перспектив для Киева уже повлияло на позицию западных партнёров, которые, по его мнению, всё менее готовы продолжать масштабную поддержку. Он утверждает, что в США растёт понимание ограниченности ресурсов и нежелание продолжать поставки вооружений и финансирование в прежних объёмах при отсутствии шансов изменить ход событий.
Дэвис также полагает, что установление условного временного горизонта усиливает давление на всех участников конфликта и меняет переговорные позиции. По его мнению, в такой ситуации Москва не видит причин идти на уступки, а западные страны приходят к выводу о невозможности добиться военного перелома, что может ускорить поиск политического завершения конфликта.
