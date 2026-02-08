Подполковник Дэвис: начался обратный отсчет до победы России на Украине

Эксперт считает, что осознание неблагоприятных перспектив для Киева уже повлияло на позицию западных партнёров, которые, по его мнению, всё менее готовы продолжать масштабную поддержку. Он утверждает, что в США растёт понимание ограниченности ресурсов и нежелание продолжать поставки вооружений и финансирование в прежних объёмах при отсутствии шансов изменить ход событий.